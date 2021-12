Uma pessoa morre e duas ficam feridas após acidente na BR-324

Uma pessoa morreu e duas ficam feridas durante um engavetamento envolvendo cinco veículos, na manhã desta segunda-feira, 29, na BR-324, nas proximidades do bairro da Palestina. O acidente aconteceu sentido Feira de Santana.

De acordo com informações da Viabahia, por conta da colisão, mais dois carros se chocaram, totalizando sete veículos envolvidos no acidente.

Segundo o órgão, as duas vítimas que ficaram feridas foram socorridas por ambulâncias da Vitalmed e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre a causa do acidente.

adblock ativo