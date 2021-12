Uma pessoa morre e 3 ficam feridas em colisão na Suburbana

Um pedestre morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro na manhã desta sexta-feira, 17, na avenida Suburbana, bairro do Lobato.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo HB20 de placa OUK 2277 - que não teve o nome divulgado- ultrapassou o sinal vermelho em alta velocidade, colidiu no poste e, na sequência, atropelou duas pessoas.

O jovem Alexandre dos Santos Silva, 18 anos, morreu no local e, ficaram feridos o vigilante Márcio Ferreira dos Santos, 27 anos, e outra vítima não identificada. Ambos foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Uma terceira pessoa foi ferida levemente por uma peça que se rompeu do carro. O corpo de Alexandre foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica.

O condutor foi socorrido por um carro particular e fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. As outras vítimas do acidente também foram levadas para unidades de saúde em carros particulares.

"O Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] demorou para chegar e os feridos foram socorridos por parentes. Foi meu pai que levou meu irmão para o HGE, mas ele está consciente e passa bem", disse Maraisa Ferreira, 24 anos, irmã do vigilante Márcio Ferreira.

Testemunhas suspeitam que o condutor do veículo envolvido no acidente seja policial. "Acham que o dono do carro é um policial civil, por isso que ele saiu rapidamente daqui, antes mesmo da equipe do Samu e da polícia chegarem", contou Maraisa Ferreira, irmã do vigilante.

Barris

Um outro acidente com morte foi registrado no final da manhã, nos Barris. Segundo informações da Transalvador, Vera Soares da Silva, 74 anos, foi atingida por um ônibus da empresa BTU e morreu ainda no local.

O condutor não foi identificado e fugiu sem prestar socorro à vítima. A polícia não sabia informar se ele havia se apresentado para prestar depoimento.

