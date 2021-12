Uma pessoa ficou ferida em capotamento no Canela

Uma mulher ficou ferida durante um acidente na manhã desta segunda-feira, 20, na avenida Reitor Miguel Calmon, no Canela, envolvendo dois veículos.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um dos carros capotou após a colisão.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima. Ainda de acordo com o órgão, o trânsito ficou congestionado no local, mas já foi liberado.

