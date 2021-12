Uma pessoa fica ferida após colisão entre moto e carro na Paralela

Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma moto na manhã desta terça-feira, 3, na avenida Paralela, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a colisão aconteceu nas imediações do Bairro da Paz, por volta das 7h40.

Segundo o órgão, a vítima, que ainda não foi identificada, teve escoriações leves. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Mesmo com o acidente, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que o trânsito está fluindo normalmente na região. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da colisão.

