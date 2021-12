Uma pessoa fica ferida após colisão entre carro e moto no Lobato

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na manhã desta sexta-feira, 24, no bairro de Lobato, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu no sentido Centro, causando congestionamento no local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro ao motociclista. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

