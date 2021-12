Uma pessoa é morta no bairro do IAPI

Uma pessoa, de identidade ainda não revelada, foi morta na noite desta sexta-feira, 21, no bairro do IAPI, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua Jair Santos, em frente à Paróquia São Paulo.

Segundo o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), viaturas policiais estão no local aguardando a remoção do corpo da vítima. A polícia investigará a motivação do crime.

