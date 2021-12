Uma pessoa é baleada atrás de posto de saúde em Plataforma

Uma pessoa, ainda não identificada, foi levada ao Hospital do Subúrbio no fim da tarde deste domingo, 31, após ser baleada no bairro de Plataforma. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por volta das 17h50, a vítima estava na rua Batista Machado, atrás do posto de saúde, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Policiais militares fazem buscas pelo autor do tiro, mas, até as 19h30, ele não havia sido capturado. O estado de saúde do ferido ainda é desconhecido.

