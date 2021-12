Uma noite na balada custa cada vez mais caro em Salvador

O Rei do Camarote, Alexander de Almeida, 39 anos, ficou famoso ao afirmar que chega a gastar algo em torno de R$ 50 mil para curtir uma noite em São Paulo. Houve quem considerasse um exagero, mas, discussões à parte, o fato é que os baladeiros de plantão têm pagado cada vez mais caro para se divertir. E não é só na capital paulista.

Em Salvador, a diversão pode custar caro, sobretudo no verão. Alguns dos ensaios realizados na estação mais quente do ano chegam a custar R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada). É o caso, por exemplo, do Sarau Du Brown.

O tradicional evento multicultural capitaneado por Carlinhos Brown teve uma inflação de mais de 100% em 2014. No verão do ano passado, pagava-se R$ 40 (preço único).

Fã do cacique, a farmacêutica Janine Gomes, 35 anos, comparecia ao Sarau todo ano. O verbo está no passado porque ela já decidiu: não vai mais. "Esse aumento é um absurdo. Me recuso a pagar. Não colocarei meus pés lá".

Em 2013, pagava-se R$ 5 por uma latinha de cerveja no Sarau. Em 2014, ainda não se sabe, mas se Brown também resolver inflacionar o preço da bebida, os fãs terão que desembolsar ainda mais.

Mas há quem pague sem reclamar. Quem foi para a festa Agora Eu vou, comandada pela cantora Claudia Leitte no dia 22 de dezembro, no Grand Hotel Stela Maris, teve que desembolsar, no mínimo, R$ 90 (feminino) e R$ 130 (masculino) para ter acesso à pista.



Houve também quem pagasse R$ 160 (feminino) e R$ 210 (masculino) para curtir o show na área vip. Foi o caso da dentista Débora Barreto, 28 anos. "É melhor porque podemos ficar mais perto do palco e tem a vantagem de ser open bar".

Pacote

Mesmo com a vantagem de ter o custo com bebida incluído no "pacote", Débora estimava não gastar menos do que R$ 500 naquela noite. "Paguei para ficar na área vip, daqui devo ir jantar em um restaurante japonês e ainda tem o valor do táxi. Acho que não pago menos de R$ 500 hoje. É salgado".

Salgado sim, mas quase nada diante do que imaginava desembolsar o gerente comercial Tiago Silva, 31. Só para ter acesso ao lounge do show, ele desembolsou R$ 5 mil.

A área reservada para pessoas que, como ele, não precisam ficar fazendo contas na hora de escolher o programa incluía uma vista privilegiada do palco, um sofá, pufes, além de um garçom exclusivo à disposição.

O local permitia o acesso de até dez pessoas, mas Tiago optou por convidar apenas três. Na mesa, nada de cerveja ou vodca. Tiago e convidados assistiram ao show bebericando champanhe.

Baiano, mas morando em São Paulo por conta do trabalho, ele conta que, na cidade natal, paga tão caro quanto na capital paulista, a diferença está no profissionalismo.

"Em Salvador, não temos retorno em relação ao que investimos. Pagamos caro por um serviço ruim na maioria das vezes", considera.

