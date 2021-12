Uma garota morre e outra sobrevive a afogamento em Amaralina

A praia de Amaralina foi cenário do afogamento de duas adolescentes na terça-feira, 31, por volta das 21h. As garotas foram socorridas por pessoas que passavam pelo local, mas uma delas, identificada como Brenda Correia de Jesus, 13 anos, morreu enquanto era levada para fora da água. A outra menina, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

A TARDE procurou a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e a própria unidade, mas até o fechamento da reportagem não havia informações sobre o estado de saúde da sobrevivente.

O coordenador do Salvamar, João Luís Moraes, alerta que tomar banho de mar à noite é perigoso, por causa da falta de visibilidade que o banhista tem da água. Ele recomenda que as atividades noturnas nas praias se limitem à faixa de areia.

Raridade

De acordo com Moraes, apesar do risco, afogamentos durante a noite são raros. "Esse tipo de caso acontece mais em época de festa, como o Carnaval", afirma.

Ele conta, também, que jovens na faixa de idade das duas garotas afogadas em Amaralina aparecem mais nos registros por se perderem dos pais do que por causa dos afogamentos.

"A faixa etária que mais se afoga é entre 16 e 24 anos", conta o coordenador, atribuindo ao consumo de bebidas alcoólicas a maioria das ocorrências registradas pelo grupo.

"A recomendação principal é que as pessoas procurem orientação de um salva-vidas assim que chegar à praia, porque cada local tem suas características", diz Moraes.

Outra dica é evitar se distanciar da faixa de areia. O ideal, segundo o coordenador do Salvamar, é que a água fique na altura da cintura do banhista. "De noite, é preciso tomar mais cuidado, porque não ficam salva-vidas nas praias", alerta.

adblock ativo