Uma das 15 peças do Museu Casa de Ruy Barbosa é localizada

Uma das 15 peças furtadas no Museu Casa de Ruy Barbosa, localizado no Centro Histórico de Salvador, foi recuperada no início da tarde desta quinta-feira, 04. O material foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), localizado na Baixa do Fiscal.

Segundo a polícia, ao ver notícias sobre o desaparecimento das peças, um cidadão entrou em contato para contar que identificou uma delas no ferro velho localizado no bairro de Massaranduba. O busto de Ruy Barbosa em bronze (ancião), foi encontrado no local e já estava sendo preparado para derretimento. Através deste local, a polícia seguirá com a investigação até encontrar os supeitos.

A delegada da DRFR, Marla Santos Ramos, é responsável por investigar o caso, que ainda busca por 14 peças.

Relembre o caso

Segundo a Associação Bahiana de Imprensa (ABI), o crime teria acontecido no último final de semana e na manhã da segunda-feira, 1º, uma funcionária chegou para trabalhar e notou que a porta de acesso estava enconstada.

O local foi residência de Ruy Barbosa até os 16 anos. A residência foi arrematada pelo jornalista Ernesto Simões, fundador do Jornal A TARDE, no ínicio do século XX. Porém, em 1935, a Associação Bahiana de Imprensa conseguiu posse do imóvel.

