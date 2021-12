Um táxi clandestino é flagrado a cada dia por fiscalização

Desde o início de janeiro, 98 taxistas clandestinos foram flagrados atuando em Salvador, principalmente nos terminais aeroportuário, rodoviário e do ferryboat, e também durante o Carnaval nos circuitos.

Os dados são da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que realiza operações para combater este tipo de ilegalidade, em parceria com as polícias Militar e Civil, além do Ministério Público estadual (MP-BA). Em média, 1,6 irregulares são pegos por dia na capital.

Mesmo com a intensificação da fiscalização, a atuação de motoristas que fazem o transporte de passageiros em veículos particulares continua ocorrendo nos três terminais.

A TARDE esteve nestes locais durante três dias da última semana e observou as diversas formas de atuação dos clandestinos. O repórter se identificou como passageiro à procura de viagem para chegar a eles.

Segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Motta, as operações ocorreram em janeiro e no Carnaval. Foi justamente durante a festa que o tema veio à tona, com o caso de uma turista carioca estuprada por um suposto taxista.

A delegada Christiane Xavier, titular da Delegacia do Turista (Deltur), responsável pelas investigações, informou que só irá se pronunciar após as investigações.

Terminais

No aeroporto, a intensificação da fiscalização fez com que os ilícitos mudassem a forma de atuar: ficavam perto da fila de táxi, mas eram multados por agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) por estacionar em local indevido.

Agora, atuam dentro do estacionamento privado. "Eles mudam a estratégia sempre. O estacionamento é mais barato do que a multa", conta um agente, que não quis ser identificado.

Os condutores irregulares ficam na entrada do estacionamento, abordando quem sai da área de desembarque. O serviço é oferecido como "transporte alternativo". Uma viagem para a região do Iguatemi, por exemplo, sai por R$ 60, enquanto com táxi regularizado o custo varia de R$ 70 a R$ 100.

Além dos agentes da Transalvador, os taxistas que atuam no local também evitam ser identificados. "Sabemos de tudo, mas não podemos falar. Eles jogam ácido nos nossos carros, estão armados. Não sabemos quem são, só que são perigosos", contou um profissional regular.

Na rodoviária, o problema se repete. Os clandestinos costumam abordar os potenciais passageiros na entrada do terminal. Além disso, costumam ficar fora da rodoviária e na passarela que liga à estação de transbordo Iguatemi.

No ferryboat, a atuação é ainda mais intensa. Por temer os fiscais, os condutores irregulares estacionam os carros na saída do terminal de São Joaquim, quando os pedestres vão em direção ao ponto de ônibus. Neste local, a equipe de reportagem flagrou o momento em que um taxista clandestino - que já havia abordado o repórter oferecendo o "serviço" - conseguiu uma passageira com duas malas.

Com o veículo estacionado (em local proibido), ele colocou a bagagem no porta-malas, enquanto negociava o valor da corrida [veja as imagens ao lado].

Para a técnica de enfermagem Patrícia Ferreira, o barato pode sair caro. "O bandido pode agir com diversos disfarces. Sei que ali tem muita gente que só quer conseguir o pão de cada dia, mas não confio. Não são regularizados para o serviço, você não sabe se vai chegar ao destino seguro", opina.

Operações específicas

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Motta, as operações específicas para coibir este tipo de crime começaram a ser realizadas este ano. Até 2014, diz o gestor, eram realizadas ações pontuais.

Em janeiro passado, cerca de 30 condutores foram flagrados realizando o serviço ilegal. A maioria de táxis clandestinos (68) foi identificada e apreendida no Carnaval. Destes, a maioria das placas dos veículos era de cidades do interior.

Segundo Motta, as operações retornam este mês. "Temos um cronograma e a ideia é fazer uma ação por semana. Além de táxi, fiscalizamos ônibus clandestinos também", informa.

O secretário destaca que o passageiro deve solicitar a identidade do taxista, em que consta o alvará e a foto do profissional. "Se o passageiro esquecer algo, com o número do alvará é mais fácil encontrar", salienta. O cidadão pode denunciar abusos dos taxistas pelo WhatsApp, pelo número 9977-5135, que foi utilizado no Carnaval.

Crime

Além de ter o veículo removido, os clandestinos são obrigados a pagar multa de R$ 629,43, que dobra com a reincidência.

O crime é previsto pelo artigo 265 do Código Penal, que o caracteriza como "atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública". O delito é considerado de menor potencial ofensivo, em que não é prevista prisão, mas aplicação de penas alternativas.

