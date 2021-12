Um morre e três são baleados em confronto com a polícia

Edvaldo de Souza Araújo Júnior, 20 anos, o primo dele, um homem identificado apenas como Ramon Diego, e um adolescente de 17 anos foram baleados na tarde desta terça-feira, 13, na Avenida Vasco da Gama, após trocarem tiros com investigadores da 5ª DT (Periperi) durante uma perseguição.

Edvaldo e o adolescente foram baleados no pé esquerdo e nas nádegas, respectivamente, e seguem custodiados no Hospital Geral do Estado (HGE). Já Ramon levou um tiro no abdômen e morreu logo após chegar a unidade médica. Segundo versão oficial, na hora da ação, os suspeitos estavam armados.

Conforme registro do posto da Polícia Civil do HGE, o trio foi localizado momentos depois de roubar o Toyota Rav 4 branco (OUU - 8500), no estacionamento do Atakarejo de Brotas, e levar a dona como refém. A mulher foi abandonada no Imbuí e prestou queixa na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

