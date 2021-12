Um morre e três ficam feridos em acidentes com ônibus

Um jovem morreu e três pessoas ficaram feridas em três acidentes envolvendo ônibus em um período de menos de 12 horas, entre o final da noite desta quinta, 5, e o início da manhã desta sexta, 6, em Salvador. Na ocorrência mais grave, Gabriel Soares Marques, 20 anos, foi atropelado pelo coletivo ao tentar entrar no ônibus.

De acordo com testemunhas, o rapaz correu em direção ao veículo quando o motorista começou a sair do ponto. Não há informações se ele chegou a acessar o automóvel e caiu ou se foi atropelado antes. O acidente aconteceu nesta manhã, no Calabetão.

Barra

Na noite anterior, por volta de 23h30, uma mulher foi arremessada de um ônibus na avenida Princesa Isabel, na Barra. Testemunhas disseram que a vítima se desequilibrou e caiu do veículo, que estava em alta velocidade.

Ela bateu a cabeça na calçada e foi levada para o Hospital Português. Não há informações sobre seu estado de saúde.

CAB

A outra ocorrência envolvendo o transporte público foi nesta manhã e aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O motorista do ônibus parou no ponto e um carro de passeio que vinha logo atrás bateu no fundo. O condutor e a carona do carro ficaram feridos.

