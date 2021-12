Um morre e três ficam feridos em acidente na av. Caribé

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente de carro na avenida Caribé, em Salvador, na noite deste sábado, 12, por volta das 22h30.

As vítimas seguiam em um Siena (Fiat), quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu em um poste, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

O órgão não soube informar o nome das vítimas, dados do veículo, nem dizer para onde os feridos foram encaminhados.

adblock ativo