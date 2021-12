Um morre e quatro ficam feridos após capotamento na Paralela

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 21, por volta das 1h30, na avenida Paralela, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo colidiu em um "gelo baiano" na altura do Parque de Exposição. Após a batida, o automóvel capotou na via sentido aeroporto.

Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde deles. A pessoa que morreu não foi identificada até o momento.

Outros acidentes

Essa madrugada teve outros dois acidentes de trânsito na capital baiana. Em uma das ocorrências, às 1h25, uma pessoa ficou ferida em um capotamento em Narandiba.

O outro caso aconteceu por volta das 3h, em Nazaré. Um carro invadiu a bilheteria da Arena Fonte Nova, mas ninguém ficou ferido.

