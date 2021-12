Um morre e outro fica ferido após confronto em Salvador

Um homem morreu e outro ficou ferido após um confronto com a polícia na noite desta terça-feira, 9, na localidade de Ilha Amarela.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Helionai Azevedo de Souza Filho, 24 anos, e Matheus Lins Brigdo, 18, seriam integrantes da quadrilha de Haroldo, ex 2 de Copas do Baralho do Crime da SSP, que foi capturado em outubro do ano passado.

Agentes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) faziam patrulhamento na localidade, quando ouviram disparos em uma região conhecida como "Conjuntinho". No local, os policiais encontraram um carro modelo Sandero, placa NZR-8146, com cinco ocupantes. O quinteto não obedeceu a ordem de parada e entrou em confronto com os militares.

Matheus e Helionai ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital do Subúrbio. Matheus, que na adolescência foi apreendido duas vezes por homicídio e tráfico de drogas, não resistiu. Já Helionai, que possui passagens por estelionato e agressão à mulher, não corre risco de morte. Os outros três suspeitos conseguiram escapar.

Com a dupla foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições e o automóvel utilizado na tentativa de fuga.

Materiais foram apreendidos com a dupla

