Um morre e outro fica ferido após caminhão cair em vala

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um caminhão cair em uma vala na rua Lucaia, no Rio Vermelho. O acidente aconteceu por volta das 2h50 da madrugada desta quinta-feira, 16.

O ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele. As vítimas não foram identificadas.

O caminhão continua no local.

O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo, invadir a pista e depois cair na vala, batendo no muro de contenção do local.

