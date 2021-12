Um homem morre e outro fica ferido após perseguição no Imbuí

Uma abordagem policial terminou em acidente durante uma tentativa de fuga no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso ocorreu na noite do sábado, 27, quando um suspeito morreu e outro ficou ferido após perseguição. Os homens não tiveram as identidades reveladas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Operação Gemeos localizaram dois suspeitos próximo ao bairro do Costa Azul. Ao tentar se aproximar, os policiais foram recebidos com tiros. Houve revide e dupla tentou fugir em direção ao bairro do Imbuí.

Ao chegar no bairro, próximo da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, o suspeito que estava ao volante do veículo modelo Ford/KA perdeu o controle e colidiu. Ambos ficaram feridos, foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde um não resistiu e o outro permanece internado.

Com a dupla, foram encontrados dois revólveres e munições. Segundo o major Gabriel Neto, da Operação Gêmeos, não houve negociação, reféns ou feridos.

