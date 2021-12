Um homem é morto e outro ferido próximo ao circuito da Parada Gay

Dois crimes aconteceram neste domingo, 10, nas imediações da Parada Gay, que aconteceu na praça do Campo Grande, centro de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a primeira ocorrência aconteceu no Canela, na rua Marechal Floriano, atrás do supermercado Bompreço. Na ocasião, um homem, de identidade desconhecida, foi morto por volta das 12h50, com um golpe de arma branca. A polícia ainda não confirmou a causa da morte, nem se há relação com o evento.

O outro crime aconteceu às 18h40, na avenida Sete de Setembro. Silvestre Dias da Paixão Filho, 42 anos, foi atingido por disparos de tiros, nas imediações da loja da Magazine Luiza.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 11, mas ainda não há informações se as vítimas participavam da Parada Gay.

