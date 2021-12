Um homem é morto e outro é baleado em rua na Liberdade

O cabo reformado do Exército Robson Francisco da Hora, 44 anos, foi assassinado a tiros dentro do bar de sua propriedade na madrugada desta segunda-feira, 1, na Estrada da Liberdade, no bairro da Liberdade. Na mesma ação, Diego Silva Amaral, 29, foi baleado.

De acordo com informações da Polícia Civil, era por volta das 2h30, quando quatro homens chegaram ao estabelecimento. Dois deles estavam armados e atiraram nas vítimas. Um suspeito portava uma pistola e o outro uma arma longa.

Robson levou vários tiros na cabeça. Diego também estava no bar e tentou correr ao perceber os tiros, mas acabou baleado em um das pernas. Ele foi levado ao Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo.



O bar "Cantinho do Robyssão" funcionava há, pelo menos, três anos naquele endereço, Por sempre funcionar durante à noite e a madrugada, o lugar atraia clientes vindos de festas e outros estabelecimentos do ramo. O assassinato de Robson chocou moradores e comerciante da região.

"Nunca ouvi dizer que teve briga ou confusão aí. Ele era uma pessoa muito tranquila", disse uma mulher. "Robson era tranquilo. Uma pessoa do bem, gente boa da melhor qualidade", disse um homem. "Foram tantos tiros. Assustou todo mundo aqui", disse um homem.

A polícia ainda não tem informações sobre as circunstâncias do crime. A autoria e a motivação também são desconhecidas. O caso será investigado pelo delegado Reinaldo Mangabeira, da 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/ Atlântico), do Departamento de Homicídios (DHPP).

