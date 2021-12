Um dos quadrigêmeos nascidos em Salvador encontra-se em estado grave

Um dos quadrigêmeos baianos, que nasceram em Salvador na semana passada, está em estado grave, de acordo com boletim médico divulgado, neste domingo, pela maternidade de Referência José Maria Magalhães Netto, em Pau Miúdo. Jasiel, que nasceu com 1,63 kg, tem melhora lenta, mas progressiva, respira com ajuda de aparelhos e faz diálise peritoneal - processo de filtração do sangue e eliminação do excesso de água e de substâncias que deveriam sair na urina - para manter a função renal da criança.

Os outros três bebês estão estáveis. Gideon apresenta melhora progressiva, respira sem ajuda de aparelhos, mas ainda precisa ser monitorado. Débora está sendo preparada para respirar sem ajuda de aparelhos e Rebeca começa a se alimentar. Ela está bem clinicamente, de acordo com a médica Leila Chaves, coordenadora técnica científica da neonatologia da maternidade.





Nascimento - As crianças nasceram na última terça, 26, em um parto tranquilo, que durou cerca de 40 minutos. A gravidez da mãe Iranice Coelho, foi natural, sem ajuda de inseminação artificial, o que é considerado raro, acontece uma vez em cada 800 mil gestações.

O pai dos quadrigêmeos, Geraldo Alves, recebe R$1,2 mil mensais, a única renda da família, e pede ajuda para sustentar as crianças. Ele também ajuda na criação de um filho de outro casamento e do enteado de 9 anos.

