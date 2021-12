Um de 25 detentos que fugiram de penitenciária é recapturado

Lucas Santos de Almeida, o Lucas Mata Rindo, apontado como líder da facção Bonde do Maluco (BDM) em Cosme de Farias, é um dos 25 detentos que fugiram, na tarde desta segunda-feira, 3, da Unidade Especial Disciplinar (UED), localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Até a publicação desta reportagem, um dos fugitivos foi recapturado.

No final da noite, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) informou que Ivanildo Bispo dos Santos, de 26 anos, o Dentinho, foi encontrado em Simões Filho. A fuga ocorreu por volta das 13h, quando o grupo cortou dois alambrados e fugiu por uma mata que dá acesso à Avenida Gal Costa.

Todos os foragidos integram o BDM e estavam na galeria C, segundo Geonias Oliveira Santos, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb-BA). Lucas Mata Rindo é um dos líderes da galeria C.

Conforme o coordenador, eles não estavam com visita. Estavam na área externa, onde ocorre o banho de sol. Os outros 39 internos, de um total de 64 da galeria C, estavam com os familiares.

“Não vi nada. Lá próximo, tem uma guarita que deveria ter um policial militar. Não sabemos se ele estava lá ou se viu algo”, disse o agente penitenciário Eliandro Oliveira. Ele disse ainda, que a UED tem capacidade para 280 internos, mas está com 236. Os detentos são separados por facção nas galerias A, B e C.

