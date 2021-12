Um ano após desastre, parte de casa desaba no Barro Branco

Parte de uma casa desabou na madrugada desta quarta-feira, 4, depois de um deslizamento de terra por conta da chuva, na área conhecida do Barro Branco, no Alto do Peru, em Salvador. Ninguém ficou ferido no acidente.

A localidade é a mesma onde, em 27 de abril do ano passado, um deslizamento matou 11 pessoas. O local passa por obra de contenção da prefeitura, mas o serviço ainda não foi concluído.

À nossa reportagem, alguns moradores reclamaram do número de operários atuando na obra. Segundo eles, são poucas pessoas trabalhando no local, o que estaria prolongando a finalização da obra. A previsão da prefeitura é que o serviço seja concluído em setembro deste ano.

Em decorrência do deslizamento de terra no local, a avenida San Martin, próximo à localidade, foi invadida por lama. A situação, no entanto, não gera congestionamento no local, mas os motoristas devem ter cuidado e diminuir a velocidade ao trafegar na região.

Moradores assustados

Por causa do deslizamento, alguns moradores deixaram as casas durante a madrugada, mas retornaram nesta manhã para retirar alguns objetos de dentro dos imóveis.

Uma idosa que perdeu duas pessoas da família na tragédia do ano passado, disse que evita voltar no Barro Branco, mas retornou nesta quarta para ajudar quem continua morando no local.

Já vendedora Sandra Rosa Silva, 43 anos, contou que, sempre quando chove, não consegue dormir, pois fica com medo. Ela, que conhecia todas as vítimas do ano passado, disse que deseja se mudar do local, mas o marido pensa o contrário.

Da sacada de casa, a vendedora Rosa observa os estragos causados pela chuva em Barro Branco

(Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

