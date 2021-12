Último viaduto do Complexo Viário Imbuí-Narandiba é entregue

Foi entregue, na manhã deste sábado, 27, o último viaduto do Complexo Viário Imbuí-Narandiba, em Salvador. Com a presença do governador Jaques Wagner, o trecho de 415 metros de extensão e três faixas no sentido Paralela-Imbuí já está aberto ao tráfego de veículos.

Além do acesso ao bairro, o viaduto também possui uma descida que se direciona à avenida Paralela, no sentido centro-aeroporto.

Além do viaduto, foi entregue também a praça Multiúso, espaço construído próximo ao Condomínio Amazônia, com opções de esporte e lazer, além de estacionamento e paisagismo. O governador percorreu a praça antes de inaugurar o viaduto.

Segundo o governo do Estado, foram investidos R$ 3,3 milhões no local, que recebeu serviços de macrodrenagem para evitar alagamentos em períodos de fortes chuvas, o que era um problema crônico na região.

Complexo

Com a inauguração neste sábado, o estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), conclui a implantação de três viadutos previsto no complexo viário, sendo dois no Imbuí e um em Narandiba.

Também foram construídas vias marginais para facilitar a ligação entre a avenida Paralela - uma das artérias mais movimentadas da capital baiana - e os bairros do Imbuí, Boca do Rio, Tancredo Neves, Cabula (onde estão equipamentos públicos, como o Hospital Geral Roberto Santos e a Universidade do Estado da Bahia), orla marítima e avenida Luís Eduardo Magalhães.

Custos

O projeto de intervenções físicas na região foi lançado em abril do ano passado. Na ocasião, o governo estadual anunciou um investimento da ordem de R$ 75 milhões, proveniente de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O conjunto de ações foi programado com o objetivo de garantir melhoria da mobilidade urbana em Salvador.

Com as desapropriações, a estimativa do governo foi investir mais R$ 20 milhões, totalizando R$ 95 milhões nos custos do projeto viário.

Inicialmente previsto para ser concluído entre 10 e 12 meses, o Complexo Viário do Imbuí está sendo entregue cerca de 17 meses após a assinatura da ordem de serviço para o início das obras.

adblock ativo