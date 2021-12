Último suspeito de quadrilha é preso em Salvador

O quinto suspeito de fugir durante um confronto no Lobato foi preso em Salvador na noite desta quinta-feira, 11. Emerson Cazumbá, 19 anos, conhecido como 'Do M', foi localizado no Campo da Cepel, no Subúrbio Ferroviário, após denúncias anônimas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP- BA), agentes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) chegaram ao local e houve confronto. Três suspeitos conseguiram escapar, porém Emerson foi alcançado. Com ele foram apreendidos 26 pinos de cocaína, cinco trouxas de maconha, celular, mochila e uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

Entenda o caso

Nesta terça-feira, 9, Helionai Azevedo Souza Filho, 24, foi preso e Matheus Lins Brigdo, 18, morreu após confronto. Já na quarta-feira, 10, Ícaro Vinícius da Silva Santos e Paulo Sérgio da Cruz Almeida, ambos com 19 anos, foram presos com entorpecentes.

Segundo informações da SSP, o quinteto faz parte da quadrilha de Haroldo, ex 2 de Copas do Baralho do Crime.

