Último suspeito de assaltar loja em shopping é preso

Edson Filipe Alves Cardoso, 25 anos, foi preso no bairro de Fazenda Grande II, em Salvador, suspeito de participar do roubo contra a unidade da Lojas Americanas no Salvador Shopping, ocorrido no último dia 25. A prisão dele foi realizada nesta terça-feira, 8, mas divulgada nesta quarta, 8.

A Polícia Civil informou que, com a prisão do homem, as investigações sobre o caso estão encerradas. Já tinham sido detidos na operação Eric de Jesus Santana, que trabalhava como segurança da loja, Bruno Conceição dos Santos e Leonardo das Virgens Barbosa, conhecido como "Macaco".

"Quem arrumou todo o esquema e passou as informações privilegiadas do funcionamento do estabelecimento foi Eric", explicou Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial da Pituba, em nota enviada à imprensa. A delegada ainda acrescentou que Leonardo foi quem mobilizou a quadrilha para a realização do crime.

Os quatro suspeitos vão ser autuados por roubo e associação criminosa.

Criminoso confesso

No dia 29 de julho, a polícia informou que Eric confessou ter participado do crime. "Percebemos contradições nos dois depoimentos prestados por ele. As imagens do circuito interno mostraram também que ele facilitou a chegada e saída dos criminosos", explicou a delegada, na época das primeiras prisões.

A titular ainda acrescentou que as informações passadas pelo antigo segurança da loja facilitaram a elucidação do caso. No dia 31, Eric e Bruno foram apresentados à imprensa.

Na ocasião, ele disse que foi obrigado a participar do assalto, sendo ameaçado pelos outros integrantes da quadrilha. Contudo, a polícia disse não acreditar na versão. A delegada Maria Selma afirmou que ele teria articulado o roubo, além de ter facilitado a entrada e saída dos criminosos. Bruno confirmou que o crime foi planejado pelo segurança.

Eric disse, ao ser preso, que já conhecia Bruno antes do crime, o que foi contestado pelo outro rapaz. "Você me conhece de onde? Nunca te vi, não. Assuma seu negócio", disse.

A delegada ainda revelou que, no dia do crime, os assaltantes utilizaram um carro com placa clonada, que, por coincidência, passava exatamente pelo local no momento do assalto. O proprietário do veículo, que trabalha como motorista do aplicativo de corridas Uber, teria ido buscar um casal no shopping. Ele esteve na delegacia para esclarecer a situação.

No início das investigações, o motorista ainda foi apontado pela polícia como um dos suspeitos, mas, depois da descoberta de que o veículo usado no crime tinha sido clonado, esta opção foi descartada.

Já Leonardo se entregou à polícia no mesmo dia da apresentação dos dois comparsas, chegando à delegacia acompanhado de advogados. Ele também confessou participação no assalto, atribuindo a Eric o planejamento do crime.

O caso

A Lojas Americanas do Salvador Shopping foi roubada no dia 25 de julho, por volta das 22h20, quando o estabelecimento já estava fechado.

De acordo com a Polícia Militar, os funcionários da loja foram rendidos e mantidos presos dentro do local. Enquanto isso, o grupo roubou os celulares, documentos e outros pertences das vítimas, além de também levarem os equipamentos da loja.

As vítimas contaram à polícia que os bandidos fugiram em um carro que os aguardava no estacionamento do shopping.

