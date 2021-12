Último lote de vacina da H1N1 é entregue e postos lotam

O último lote de vacina contra H1N1 chega aos 12 postos de Salvador nesta segunda-feira, 16, até as 17 horas. Cientes da reta final da campanha, pacientes lotaram as unidades de saúde nesta quinta.

No 14º Centro de Saúde, na avenida Sete Portas, desde 5h da manhã já haviam pacientes no local e a vacina esgotou por volta das 11h30. O 16º Centro de Saúde, no bairro do Pau Miúdo, também estava lotado. Quem esteve no local começou a receber a dose de imunização a partir das 10 horas.

A procura também foi intensa no 5º Centro de Saúde, na avenida Centenário.

Esta fase da campanha é voltada para quatro dos seis grupos prioritários que ainda não alcançaram a meta de imunização. São vacinados profissionais de saúde (em hospitais), crianças de até cinco anos, idosos e gestantes.

A vacinação das demais categorias será retomada após o alcance da meta.

Mortes

Em boletim divulgado no dia 9 de maio, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) afirmou que houve 13 mortes causadas pela gripe H1N1 no estado até o dia 5 de maio. O número de casos confirmados da doença aumentou de 45 para 61.

