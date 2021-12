Último dia para inscrever-se em concurso de procurador

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) encerra nesta segunda-feira, 11, as inscrições do concurso público que oferece 25 vagas para cargo de procurador. As inscrições podem ser realizadas através do site da administradora. A taxa é de R$ 200.

Os interessados devem possuir formação em Direito há pelo menos dois anos até a nomeação. O salário é de R$ 6.700,92.

A prova será objetiva, com data provável no dia 9 de fevereiro e prático-discursiva, marcada para os dias 5 e 6 de abril.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Secretaria de Administração Estado da Bahia (SAEB).

