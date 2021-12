Último dia para entregar documentos de recadastramento

Os donos de imóveis que realizaram o recadastramento imobiliário dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura, até 15 de outubro, têm até esta quarta-feira, 30, para entregar a documentação comprobatória de propriedade do imóvel e garantir o desconto de 10% no IPTU em 2014 e 2015. Quem optar por entregar os documentos na Sefaz (Secretaria da Fazenda) ou Sucom poderá fazê-lo até as 17h. Nos SACs, o horário vai até o encerramento do expediente, às 20h.

O proprietário que não fez o cadastramento e ou recadastramento dentro do prazo pagará multa de R$ 412,62. A Prefeitura notificará os donos que não se manifestaram e realizará o cadastramento e recadastramento compulsoriamente.

O site do recadastramento permanece ativo. Contribuintes isentos de IPTU, imóveis com o valor de mercado de até R$ 100 mil, que não se recadastraram terão mais uma chance de manter o benefício se concluírem o processo e entregarem a documentação comprobatória até o dia 30 de novembro, informou a prefeitura.

Aqueles que optarem pelo recadastramento voluntário poderão escolher a data de vencimento do IPTU, o local de entrega do boleto e informar a data de construção do imóvel, a fim de obter redução de até 25% no IPTU, de acordo com a idade do imóvel.

Até o momento 669.186 contribuintes entregaram a documentação, concluindo o recadastramento.

