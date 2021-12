Últimas vagas para recadastramento biométrico serão abertas em Salvador

As últimas vagas para agendar o recadastramento biométrico será aberta nesta sexta-feira, 1º. Os interessados devem acessar o portal do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) até as 13h.

Serão disponiblizados horários de atendimento nos postos de Salvador com vagas até 31 de janeiro de 2018, prazo final para realizar o procedimento.

As vagas disponibilizadas são válidas para todos os postos de atendimento da capital com hora marcada, com exceção da sede do TRE-BA.

A partir de dezembro, o atendimento na sede, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), será realizado apenas por demanda espontânea, por ordem de chegada. O funcionamento será das 8h às 18h e contará com mais 20 guichês para atendimento, totalizando 113 pontos de atendimento.

adblock ativo