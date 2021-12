Últimas passarelas da Linha 2 do metrô são entregues à população

As passarelas das estações Tamburugy e Bairro da Paz, da Linha 2 do Metrô Salvador-Lauro de Freitas, foram inauguradas na tarde desta quarta-feira, 7. Os equipamentos são os dois últimos, do total de 11 construídos no entorno da avenida Paralela, a serem entregues à população. O vice-governador João Leão participou da solenidade.

A passarela da Estação Tamburugy pesa 372,30 toneladas, com 3,64 metros de largura e 515 metros de extensão. 18 câmeras de monitoramento são responsáveis pela segurança do local, interligadas à Sala de Supervisão Operacional da estação e ao Centro de Controle Operacional da CCR Metrô Bahia, além de rondas estratégicas das equipes de segurança da concessionária. O equipamento tem capacidade para receber um fluxo de 12 mil pedestres por hora,

Já a passarela da Estação Bairro da Paz possui 388,85 toneladas, com 3,14 metros de largura e 590 metros de extensão. O equipamento faz a ligação da estação de metrô às proximidades da avenida Orlando Gomes (sentido Aeroporto) e avenida 29 de Março (sentido centro) e ao canteiro central da avenida Paralela. O equipamento tem capacidade para 9 mil pedestres por hora e 19 câmeras de segurança.

As duas passarelas foram construídas seguindo as normas técnicas de segurança e acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os equipamentos têm piso tátil, sinalização em braile no corrimão das escadas fixas para orientar deficientes visuais e duas escadas rolantes inteligentes (uma em cada extremidade).

