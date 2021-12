Milhares de pessoas se reuniram, nesta sexta-feira, 29, a última do ano, para agradecer pelos objetivos alcançados e benzer objetos pessoais na Igreja do Bonfim. As missas começaram às 5h e são realizadas 14 ao longo do dia. Segundo o Juiz da devoção, Francisco Pitanga, o número de pessoas ao longo do dia equivale aproximadamente a quantidade de pessoas no dia da lavagem.

Pela primeira vez, o andor ficará exposto na Praça do Bonfim até as vésperas da festividade da lavagem sagrada, no dia 11. A novena da Festa do Senhor do Bonfim terá inicio dia 4 de janeiro.

As famosas grades da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim tiveram outras tantas fitinhas adicionadas à galeria. Pitanga destaca que a última sexta-feira de cada mês é especial, mas que a última do ano, não significa, necessariamente, uma preparação para a lavagem do Bonfim. “É uma tradição de mais de 200 anos. A última sexta-feira as pessoas agradecem o que conseguiram ao longo do ano. Na próxima sexta-feira (dia 5), os fieis virão para realizar pedidos”.

Última sexta-feira do ano atrai multidão para Igreja do Bonfim | Foto: Divulgação/ATarde

