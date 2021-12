Última segunda-feira do ano será marcada por missas nas igrejas de São Lázaro e São Roque

Na última segunda-feira do ano, é comum fiéis participarem das Missas na Arquidiocese de Salvador para agradecer pelo ano que chega ao fim e suplicar bênçãos ao que se aproxima. Neste ano, devido à pandemia, as tradicionais missas que são celebradas nas igreja de São Lázaro e São Roque, localizada na Federação, acontecem com o número reduzido de fiéis, que terão acesso ao templo por ordem de chegada.

As tradicionais missas acontecem no dia 28 de dezembro durante todo o dia: às 7h, presidida pelo padre Valdeneir Alves; às 9h, sob a presidência do pároco, padre Cristóvão Przychocki; às 11h, celebrada pelo padre Adão Mazur; às 16h e às 18h, presididas pelo padre Geraldo Camargo.

Os fiéis que não poderão estar presentes fisicamente são convocados pelo padre Cristóvão Przychocki a se unirem em oração onde estiverem.

“As Missas na última segunda-feira do ano já são tradição aqui na Igreja São Lázaro e São Roque. Infelizmente este ano não poderemos acolher todas as pessoas, lotando a Igreja como de costume, por causa da pandemia. Em nome de todos os devotos, aqueles que estarão nas Missas representarão toda aquela multidão que tinha costume de vir. Então, na última segunda-feira do ano de 2020, estaremos aqui para louvar a Deus, pedir a intercessão de São Lázaro e de São Roque por todas as pessoas e, especialmente, por aqueles que passam pelas provações, pelas dificuldades e por todas as pessoas infectadas. Unam-se a nós, neste momento, mesmo não estando aqui na Igreja. Onde você estiver faça as suas orações em sintonia com a Igreja São Lázaro e São Roque”, disse o padre Cristóvão, por meio de nota divulgada pela Arquidiocese de Salvador.

