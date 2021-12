Última etapa da avenida 29 de março será inaugurada neste sábado

A avenida 29 de Março será inaugurada neste sábado, 6, às 9h. O acesso ao local do evento será feito exclusivamente pela Via Regional, através da BR-324. No ato de entrega o governador Rui Costa estará presente.

No local também haverá uma Feira Cidadã, a iniciativa é feita pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia.

No evento, o público presente contará com serviços gratuitos de saúde e cidadania, incluindo atividades de lazer para moradores da região.

