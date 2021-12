Última edição do Parapraia em Ondina acontece sábado

O projeto ParaPraia, que auxilia portadores de deficiência física e pessoas com dificuldade de locomoção a tomar banho de mar, fará sua última edição em Ondina neste fim de semana; sábado, 30, e domingo, 31. Após o Carnaval, a ação acontecerá na Praia da Ribeira, na Cidade Baixa.

O horário de funcionamento será das 8h às 13h, em frente ao Instituto Baiano de Reabilitação (IBR).

No sábado, a Liga Dermatofuncional vai orientar sobre câncer de pele e proteção solar, através de bate-papo e aplicação do produto. Além disso, haverá jogos de vôlei de praia adaptado com a rede montada pela Liga Ortopédica e Esportiva. Já domingo, é a vez da Escola e Operadora de Mergulho Galeão Sacramento promover um mergulho assistido com os participantes.

Projeto

O ParaPraia, que está na terceira edição, é uma ação gratuita que já atendeu 700 pessoas em dois anos. Para entrar no mar, é utilizada uma cadeira adaptada, com acompanhamento de alunos e professores de Fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), educadores físicos e salva-vidas.

São montadas, ainda, pistas de acesso a praia e tendas, além de banheiros especiais. A ação é desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Cidade Sustentável (Secis), com patrocínio da Braskem, Itaú e Salvador Shopping.

