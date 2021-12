Última dia de vacinação contra gripe acontece neste sábado

Mais de 70 pontos de vacinação estarão em atividade neste sábado, 31, das 8h às 17h, em Salvador, no último dia da campanha nacional de vacinação contra gripe, que teve início no dia 22 de abril. Segundo a prefeitura municipal, até esta sexta-feira, 30, cerca de 222 mil pessoas ainda faltavam ser imunizados contra a influenza.

O último relatório da Secretária Municipal da Saúde (SMS) indica que pouco mais de 395 mil pessoas entre idosos (a partir de 60 anos), crianças (de seis meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas e população privada de liberdade foram imunizadas na capital baiana. Esse número corresponde a apenas 64% dos mais de 617 mil indivíduos que formam a relação do público alvo no município. A meta da SMS é proteger pelo menos 80% dessas pessoas.

Os postos de vacinação estão instalados em áreas de grande circulação de pessoas como shoppings, supermercados, igrejas e escolas, além das unidades tradicionais, ampliando o acesso da população ao serviço.

A vacina protege contra três subtipos do vírus da gripe: H1N1, H3N2 e influenza B.

Em 2013 foram notificados 495 casos da doença na Bahia com 39 óbitos confirmados. Este ano Salvador já registrou 17 casos com uma morte em decorrência de complicações da gripe.

adblock ativo