Ufba vai custear bolsas cortadas pelo CNPq

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai assumir, com recursos do próprio orçamento, 118 bolsas de iniciação científica. O anúncio feito esta semana deve-se ao corte de 20% anunciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq). A decisão da Ufba visa diminuir o prejuízo à iniciação e manter os trâmites do edital já publicado, informou em nota.

Ainda segundo a nota, os estudantes de graduação selecionados para os vários projetos de pesquisa já haviam entregue a documentação necessária para as bolsas. "Como não houve reconsideração por parte do CNPq, a Ufba resolveu abrir as bolsas", diz o comunicado.

Depois do anúncio do corte pelo CNPq, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) informou a supressão de 40% das verbas repassadas pela mesma instituição.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 25, pelo presidente da Fapesb, Eduardo Almeida, durante uma palestra pelos 15 anos do órgão, no Parque Tecnológico, na Paralela. Além do corte pelo CNPq, a Fabesp perdeu cerca de 40% nos investimentos do governo estadual, devido à crise.

De acordo com o gestor, os recursos do órgão provêm de 1% da renda líquida do estado, que arrecadou menos em 2015, o que, por tabela, resvalou no arrocho da Fapesb. Com isso, a fundação teve que cortar 300 bolsas de iniciação científica desde o ano passado.

Por conta do contingenciamento de recursos, o gestor calcula a perda de, aproximadamente, R$ 1,2 milhão no período de um ano, montante que seria aplicado para o desenvolvimento de pesquisas no estado nas áreas de inovação, ciência e tecnologia.

Motivos para celebrar

Apesar do aperto no orçamento, Almeida vê motivos para celebrar os 15 anos de fundação da Fabesp. De 2000 até 2009, ele cita, os programas de pós-graduação aumentaram de 30 para mais de 100 no estado, com recursos provenientes dos editais abertos pelo órgão.

"É um momento de celebrar os 15 da Fapesb, no qual comemoramos os avanços na iniciação científica, assim como na área de inovação", ele diz. "Um exemplo é o nosso programa de bolsas, ao qual é destinado cerca de 40% dos recursos da fundação", acrescenta.

Almeida diz que embora a iniciação científica tenha sofrido cortes, os alunos não chegaram a ter a suspensão das bolsas em andamento. "Chegou a haver atrasos no pagamento, mas não ruptura. Estamos nos organizando para recompor essas perdas", afirmou.

Por outro lado, ressaltou, o número bolsas de mestrado e doutorado chegou a aumentar em algumas áreas: "Por existir uma reserva com base nas notas de avaliação dos cursos de pós-graduação, cujos recursos vêm da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)", pontuou o presidente da Fapesb.

