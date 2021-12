Ufba tem mais de R$ 50 milhões bloqueados pelo MEC

Uma semana depois de ter R$ 37,3 milhões bloqueados pelo Ministério da Educação (MEC), a Universidade Federal da Bahia (Ufba) confirmou, por meio de nota divulgada nesta terça-feira, 7, que sofreu uma nova contenção de custos ainda maior. Desta vez, segundo a instituição de ensino, o valor é de R$ 55. 906.441. No entano, o MEC informou que a quantia bloqueada foi R$ 50.404. 206, 00.

Deste atual corte, R$ 49.703.394,00 são referentes a crédito em custeio, valor utilizado para pagamentos das despesas de contas de internet, água, telefone, luz, limpeza e vigilância. Os outros R$ 6.203.047,00 normalmente são aplicados em investimentos.

Decorrente do mais novo bloqueio, os professores da Ufba decidiram por unanimidade durante assembleia realizada nesta terça, fazer parte da Greve Nacional da Educação prevista para acontecer no dia 15 deste mês. A informação foi confirmada pela presidente da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), Raquel Neri, à reportagem do Portal A TARDE.

“Já estamos mobilizados para lutar contra esses ataques que colocam em risco o funcionamento das universidades públicas. Não vamos ficar parados diante desses cortes que surgiram com esse novo Governo e que já são reflexos da nova Reforma da Previdência. Por isso, também vamos participar da Greve Geral do dia 14 de junho, que visa a defesa do direito de aposentadoria do trabalhador brasileiro”, afirmou Raquel.

Por meio de nota, o MEC informou que o critério utilizado para a realização do bloqueio orçamentário foi operacional, técnico e isonômico para todas as universidades e institutos. Dos R$ 149 bilhões de despesas da Educação, R$ 23,6 bilhões são despesas não obrigatórias.

Sobre as reduções dos recursos da Ufba, o órgão disse que a universidade tem R$ 199 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual, no qual 40% foram liberados no início deste ano para pagar despesas até o mês de junho.

Ainda de acordo com o MEC, “a unidade não utilizou os recursos já liberados para investimento e tem ainda R$ 665.337 disponíveis para utilizar até junho. Já em custeio a unidade tem disponíveis R$ 42 milhões de reais para gastar até o próximo mês".

A equipe de reportagem tentou contato com o reitor da Ufba, mas até a publicação desta reportagem não obteve sucesso.

