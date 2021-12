UFBA suspende aulas após furto de cabos elétricos

Os alunos do Pavilhão de Aulas do Canela e das Faculdade de Educação, Ciências Contábeis, Direito e Administração, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira, 18.

Por meio de nota divulgada no site da instituição, a UFBA informou que a razão da suspensão foi a falta de energia em decorrência de um furto de parte da fiação da rede elétrica que alimenta essa região do campus universitário, durante esta madrugada.

A Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA, juntamente com a Coelba realizam, desde o período da manhã, o reparo das estruturas danificadas. Segundo a faculdade, a expectativa é de que a situação se normalize o mais rápido possível.

Em contato com o Portal A TARDE, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) informou que o corte da energia se deu devido a um problema interno da faculdade, não por questões diretamente ligadas ao fornecimento da companhia. A empresa ainda informou que enviou técnicos ao campus para fazerem a orientação adequada do procedimento que deve ser feito.

