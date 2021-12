Ufba sedia seminário Desfazendo Gênero em setembro

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) sedia, de 4 a 7 de setembro, o Seminário Internacional Desfazendo Gênero, que reunirá 1.500 participantes do Brasil e de países como Chile, Argentina, Espanha, Portugal e República Dominicana.

O encontro será oficialmente aberto pela filósofa norte-americana Judith Butler, no dia 5, no Teatro Castro Alves. Considerada um ícone mundial nos estudos de sexualidade a partir de livros como Problemas de Gênero, a pesquisadora estará pela primeira vez no Brasil, começando por Salvador uma viagem que inclui ainda outras duas cidades (São José do Rio Preto e São Paulo).

Ao todo, serão seis mesas redondas, 71 simpósios temáticos, nos quais serão apresentados 759 trabalhos, além de 25 minicursos, 25 oficinas, exibição de pôsteres, performances, música, teatro e outras atividades artísticas.

As atividades acontecem em diferentes salas dos Pavilhões de Aulas 3 e 5 do campus de Ondina. Os participantes poderão escolher entre as opções de simpósios temáticos e minicursos que abordam temas como educação, comunicação, arte, binarismo de gênero, normatização dos corpos, dentre outros temas. Já as oficinas vão trabalhar com workshops de drag king, transfeminimos, criação literária e pornoterrorismo.

Também haverá espaço para o teatro, com a encenação das peças Solo Almodóvar e o Diário de Genet, ambas dirigidas pelo professor e pesquisador Djalma Thürler, no teatro Gregório de Mattos. Já a festa de encerramento com show na Praça Thereza Batista, no Pelourinho.

A programação completa stá disponível no site do seminário.

