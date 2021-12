Ufba: Restaurante Universitário funciona normalmente

Um dia pós o anúncio da interdição total, pela Vigilância Sanitária, do Restaurante Universitário (R.U.) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), os alunos foram atendidos normalmente pela empresa que administra o refeitório, nesta sexta-feira, 1º, no Campus de Ondina. Conforme a assessoria da Vigilância Sanitária do município, a comida distribuída nesta sexta aos estudantes foi feita em um local apropriado e os alimentos foram transportados por um veículo especial até o Campus de Ondina.

A interdição do local foi determinada após serem detectados problemas estruturais, inoperância das câmaras de refrigeração, ausência de atestados de saúde ocupacional, presença de vetores e acondicionamento irregular de alimentos, segundo informou, na quinta-feira, 31, a Agência Geral de Comunicação de Salvador (Agecom), por meio de nota enviada à imprensa.

Segundo a subcoordenadora da Vigilância Sanitária do Município, Karina Queiroz, o órgão de saúde havia, primeiramente, realizado uma interdição total do restaurante, como foi divulgado na quinta. No entanto, a Vigilância liberou o setor onde são distribuídos os alimentos, mas determinou que a empresa que administra o restaurante, a Chalé Refeições, que utilizava a cozinha do R.U., passasse a cozinhar a comida em uma concessionaria autorizada, com alvará sanitário e em condições higiênicas adequadas.

Ainda de acordo com a subcoordenadora da Vigilância, os alimentos são transportados até o Campus de Ondina, em um veiculo especial, que possui alvará sanitário, acondicionados em vasilhames de alumínio com tampas especificas. "Esses recipientes, semelhantes a bandejões, mantêm a temperatura da comida em 70 graus, evitando qualquer risco de contaminação e proliferação de bactérias", afirma Karina.

Conforme a assessoria de comunicação da Ufba, a cozinha do Restaurante Universitário passará por uma reforma, depois do carnaval. Após a reformulação, que deve durar cerca de 45 dias, uma nova empresa assume a gestão do restaurante, que está sendo administrado provisoriamente pela Chalé Refeições. A reportagem tentou entrar em contato com a concesionária nesta sexta, mas não obteve êxito.

Fiscalização - A fiscalização por uma equipe de vistoria da Vigilância Sanitária no local foi realizada após a denúncia de que cerca de 80 estudantes apresentaram quadro de infecção alimentar com sinais de diarreia, vômito e dor abdominal depois de terem consumido no restaurante na última segunda, 28. As amostras dos alimentos foram recolhidas e encaminhadas para análise em laboratório.

Durante a vistoria dos agentes no restaurante, foram apreendidos cerca de 300 kg de alimentos produzidos pela concessionaria responsável pela administração. "Os alimentos, estocados na cozinha de forma irregular, estavam em situação de potencial risco de contaminação", afirmou a subcoordenadora da Vigilância Sanitária.

Por conta das irregularidades, a Ufba foi notificada e a concessionária do R.U. recebeu um auto de infração pelo fiscais. Ainda de acordo com a Vigilância Sanitária, a empresa tem um prazo de 15 dias corridos pra se defender. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, a Chalé poderá pagar multa que varia de R$ 200 a R$ 5 mil.

