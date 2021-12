Ufba lança cartão de identificação para melhorar segurança nos campi

Com o objetivo de melhor a segurança nos campi, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) lança nesta semana o UFBACard, um cartão que vai permitir a identificação de estudantes, docentes e funcionários da instituição.

A unidade do cartão pode ser solicitada pela internet, e será entregue, preferencialmente, na unidade à qual a pessoa está vinculada. Aposentados, profissionais e estudantes com vínculo temporário também poderão obter o seu UFBACard, a partir de 2019.

A ferramenta faz parte do sistema integrado de segurança da universidade e será implementada por etapas. O cartão conta com chip eletrônico embutido, foto, nome e outras informações de identificação do usuário. Segundo a instituição, todos os dados pessoais e acadêmicos do usuário ficarão armazenados somente nos sistemas da universidade. Com o cartão, também será possível o monitoramento do acesso ao Buzufba.

adblock ativo