Ufba inicia monitoramento de veículos no Campus de Ondina

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) inicia nesta quarta-feira, 4, o monitoramento dos carros e motoristas que entram no campus de Ondina. Câmeras de segurança farão imagens do rosto do motorista e da placa do veículo.

Outra medida é a alteração do ponto final do Buzufba, que passará a ser dentro do campus, no estacionamento que fica no fundo do PAF 1 e Instituto de Matemática. Atualmente, os micro-ônibus param na entrada do portão principal, na Avenida Adhemar de Barros.

Em nota publicada no site, a universidade informou que a Pró-reitoria de Administração (Proad) e a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai) estão preparando um terminal que oferecerá mais conforto aos estudantes, com bancos e uma cobertura para sol e chuva.

O novo ponto também começa a funcionar nesta quarta. De acordo com a Ufba, a nova área já está pavimentada e com quatro bancos instalados. A cobertura estará pronta na próxima semana.

Todos que passarem pelo portão principal receberão um exemplar do novo folheto elaborado pela Coordenação de Segurança (Coseg), vinculada à Pró-Reitoria de Administração (Proad). O folder traz informações sobre a segurança na Ufba e os canais que poderão ser utilizados para o acesso aos setores da universidade responsáveis pela segurança.

Também nesta quarta, será lançado o novo portal de segurança da UFBA, trazendo informações sobre os diversos procedimentos e medidas que envolvem a contínua melhoria da segurança na universidade, além de oferecer dicas de segurança, notícias, estudos, espaço para sugestões e contribuições da comunidade e outras informações.

A Ufba ainda informa que os vigilantes da universidade passaram por treinamento oferecido pela PROAE, PROAD, PRODEP e Ouvidoria, orientando sobre as mudanças, como lidar com os estudantes e com potenciais situações de risco.

