Ufba inaugura Museu de Geociências nesta sexta-feira em Salvador

O Museu de Geociências (Museo) vai ser inaugurado às 9h30 desta sexta-feira, 6, no Instituto de Geociências (Igeo), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), campus universitário de Ondina, em Salvador.

O local vai ter exposições temáticas de Minerais e Rochas da Terra; Fósseis do Brasil: conhecer o passado e preservar para o futuro; Petróleo do Brasil: do Lobato ao Pré-Sal; Oceanos Vivos; A Geografia e o Espaço e a Geofísica Sem Fronteiras.

O intuito do museu é compartilhar informações e inovações geocientíficas, divulgar as áreas de conhecimento e pesquisas do instituto com universitários, escolas e o público em geral.

