Ufba discute imagem da população negra em série de eventos

A série de eventos Reflexões e Práticas sobre a Negritude no Brasil, entre os próximos dias 11 e 14, comemora o mês da Consciência Negra na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Os eventos são uma ação da Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), que visa discutir o espaço do negro na sociedade atual, por meio de debates, oficinas, exposições e filmes.

Os temas trazem uma reflexão sobre a imagem da população negra na sociedade brasileira do século XXI, seus ganhos, sua inserção no mercado, a entrada na universidade e a luta traçada para mudar a maneira como os negros são mostrados nos programas de TV. A imagem da mulher e raça e sexualidade, que foram objeto de polêmica recente após o lançamento da série global Sexo e as Negas, são palestras que trazem debates sobre como o sexo feminino é retratado na mídia.

Os outros temas que vão ser discutidos são O negro e as comunicações, Gênero e raça na universidade, Direito e raça: políticas afirmativas de inclusão, Políticas de ações afirmativas e permanência na universidade, Saúde das Mulheres Negras na universidade, História do Pensamento Negro Feminista na Bahia, Transversalização de raça e gênero nos currículos do ensino superior: Lei 10.639/03, A engenharia feita por mãos negras e o Racismo no corredor: como não passar em branco.

O evento é aberto ao público, com entrada gratuita.

