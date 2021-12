Ufba comemora 70 anos de existência com aula inaugural

Os 70 anos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram comemorados, na tarde desta terça-feira, 5, com a aula inaugural do primeiro semestre letivo de 2016. O evento ocorreu no Salão Nobre da Reitoria, no Canela.

Com o tema Relatos da vida universitária, o grande homenageado e presença ilustre na ocasião foi o ex-reitor Roberto Santos, formado em medicina pela Ufba, em 1949, e governador da Bahia, entre 1975 e 1979.

Para o reitor João Carlos Salles, a celebração é uma forma de integrar diferentes gerações: uma das marcas da universidade.

"A ideia de unir a aula inaugural com a comemoração de 70 anos foi pensada especialmente na vontade de reunir pessoas que contribuíram, ao longo dos anos, para esta data tão importante", descreveu Salles.

Gerações

Aluna do primeiro semestre no curso de bacharelado em saúde coletiva da Ufba, a estudante Lara Boker, 18, considerou a solenidade uma oportunidade para conhecer a faculdade.

"É fundamental, como caloura, estar presente nesse evento, principalmente por ter a oportunidade de conhecer a universidade", classificou Lara.

Estudante de filosofia, Diógenes Silva, 39, concorda. Segundo ele, além de conhecer a instituição, a integração entre as gerações permite que os indivíduos criem bagagem para agregar a formação pessoal e profissional.

"Toda forma de interação com quem vem a ser, com quem é e com quem já foi discente da universidade traz uma bagagem bastante significativa para todo mundo. São diversas experiências que se transformam em bagagem para essas pessoas", pontuou.

Além do momento de conversa do reitor João Carlos Salles e do homenageado Roberto Santos, o evento promoveu ainda dois instantes de debate, nomeados Vivências que se entrelaçam com a Ufba.

Participaram do diálogo os professores Edivaldo Boaventura, Evelina Hoisel, Joviniano Neto, representante da Associação dos Professores Universitários da Bahia, Renato Jorge Pinto, presidente da Associação dos Servidores da Ufba e a coordenadora do Diretório Central de Estudantes, Lorena Pacheco Brandão.

Selo

Antes da solenidade, houve o lançamento do selo Ufba 70 anos. O receptivo da comemoração se deu com apresentação da Oficina de Frevos e Dobrados, regida pelo maestro Fred Dantas, do Madrigal da Ufba.

A cerimônia contou, ainda, com a execução do Hino Nacional Brasileiro, regido pelo coordenador artístico da Orquestra Sinfônica e Madrigal da Ufba, José Maurício Brandão. A solista Vanda Otero foi responsável pela performance da Canção da Ufba, ao lado de Alex Pochat e Tadeu Mascarenhas, no arranjo.

