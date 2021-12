UFBA combate Aedes aegypti em São Lázaro

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) começou a realizar ações de combate ao Aedes aegypti dentro do campus São Lázaro. A retirada de resíduos favoráveis ao desenvolvimento de focos do mosquito será realizada até o dia 26 de fevereiro nas encostas que fazem divisa com a Rede Bahia e a comunidade do Calabar.

Será feito, ainda, a realização de poda e roçagem da vegetação pela Coordenação de Meio Ambiente da (Sumai) em parceria com Limpurb e apoio logístico da Rede Bahia. O trabalho será finalizado com a aplicação de larvicida pelo Centro de Controle de Zoonoses do Município (CCZ).

Nos outros campi, foram organizadas ações de conscientização. Na sexta-feira, 19, uma equipe da Sumai distribuiu 1.500 panfletos oficiais emitidos pelo Ministério da Saúde em locais como o Hospital de Medicina Veterinária, Escola de Dança, Matemática, PAF I, III, IV e V, Faculdade de Comunicação, Praça das Artes, Biblioteca, Restaurante, Biologia, Farmácia, Química, Física, e Geociências.

