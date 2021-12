Ufba cadastra veículos que acessam os campi até dia 3/2

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) deu início, na última sexta-feira, 20, ao processo de cadastramento dos veículos que acessam os campi da instituição de ensino. A iniciativa da universidade está programada para ocorrer até o próximo dia 3 de fevereiro.

O cadastramento deverá ser feito pela internet, por meio de um link disponível no portal seguranca.ufba.br, onde o usuário informa o login e a senha da rede Ufba. O site foi criado para servir como espaço para discussões entre a comunidade acadêmica, além do registro de ocorrências.

Antes do cadastramento, porém, a Ufba já havia enrijecido as regras de segurança para combater episódios de violência. No início do mês, a instituição passou a controlar a portaria no campus de Ondina, com câmeras para registrar os rostos dos condutores, além das placas dos veículos.

40 40

Somente no segundo semestre de 2016, 40 casos de furtos foram registrados nos campi da universidade, o dobro do computado no mesmo período de 2015. A Ufba também assinou, em dezembro passado, um convênio com a Secretaria da Segurança Pública em caráter de consultoria.

Para quem estuda na universidade, a exemplo da aluna da Faculdade de Biologia Raísa Monteiro, 19 anos, "toda medida de segurança é bem-vinda". "Ainda mais nesse período, com os campi esvaziados, próximo do Carnaval, quando o número de assaltos cresce na cidade", observa.

Além destas medidas, a Ufba já havia transferido o ponto final do Buzufba para dentro do campus de Ondina. "Para quem estuda à noite, então, é melhor ainda, pois a gente não fica tão exposto quanto do lado de fora", avalia o estudante de matemática Gustavo Reis, 22 anos.

Site

Alunos criaram um site (100assaltosnaufba.info) para compartilhar os relatos, além de disponibilizarem um cronômetro para contar o período sem roubos. A cada ocorrência, o relógio exibido no portal começa contagem do zero.

Até este esta segunda, 23, a contagem registrava 46 dias sem roubos, desde episódio 7 de dezembro. Sob anonimato, tanto estudantes quanto frequentadores da Ufba contam as experiências.

"Fui assaltada hoje, 07/12, por volta das 20h, em frente ao ponto da creche da Ufba. Estava com mais um colega que reagiu e por sorte só levaram minha corrente", dizia uma das postagens. "Tiro, correria, tumulto...", informava relato de 21h, no mesmo dia.

O relato se referia ao episódio que resultou na morte de um homem que tentava assaltar um estudante próximo ao Instituto de Matemática. O homem estaria acompanhado por outros dois criminosos, que fugiram após uma pessoa, também não identificada, reagir à abordagem.

adblock ativo