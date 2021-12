Ufba: alunos ocupam Instituto de Ciências da Saúde

Alunos de fonoaudiologia e de fisioterapia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) ocuparam o prédio do Instituto de Ciências da Saúde (ICS), no bairro do Canela, em protesto contra as condições de ensino e infraestutura ofererecidos aos alunos de ambos os cursos. A mobilização, iniciada por volta das seis horas da manhã desta quinta-feira, 16, conta com a participação de cerca 200 estudantes.

Com o movimento, as aulas no instituto de ensino - que abriga alunos de diversos cursos relacionados à área de saúde -, foram canceladas. De acordo com a estudante de fonoaudiologia Jaqueline Bacelar, 26 , o protesto é justificado por uma longa pauta de reinvindicações, que envolve a necessidade imediata de contratação de novos professores e melhoria dos laboratórios de ensino.

Além disso, a construção de um prédio anexo ao ICS, que já teria os recursos assegurados pelo Governo Federal, é uma reivindicação antiga que ainda não foi posta em prática. "A manifestação vai se prolongar durante todo o dia. Queremos que as nossas queixas cheguem à presidente Dilma", diz Jaqueline.

Procurado pelo Portal A TARDE, o diretor do ICS, Adelmir Machado, disse que o movimento é justo e que os problemas que afligem os estudantes envolvem uma série de problemas estruturais da Ufba. "O diálogo com os alunos foi estabelecido e, juntos com eles, garanti o mínimo funcionamento do ICS. Os professores foram dispensados, mas os laboratórios não podem deixar de funcionar", disse.

Machado acrescenta que as queixas dos alunos, apesar de poderem ser intermediadas pela direção, dependem de provimentos do Governo Federal e da Reitoria. Por isso, ele garante que os conselhos superiores da Ufba já foram convocados para reunião em que todos os temas levantados serão discutidos.

À respeito da construção de um prédio anexo ao ICS, que deve atender os alunos de fonoaudiologia e fisioterapia, o diretor confirma que a construção já foi aprovada e a verba garantida. Entretanto, Machado diz que o começo das obras depende de licitação. A previsão da direção é que as obras sejam iniciadas no próximo semestre.

