Ufba adere parcialmente a protestos contra terceirização

Representantes do Diretório Central dos Estudantes da Ufba (DCE), da Associação dos Pós-Graduandos (APG) e da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub) convocaram todos os servidores e professores da universidade federal para paralisar as atividades nesta quarta-feira, 15. O ato teve como objetivo protestar contra a aprovação do PL 4330, Projeto de Lei das Terceirizações.

A convocação para o protesto foi divulgada no perfil do DCE da Ufba, no Facebook. No entanto, segundo a assessoria da Ufba, nem todos os servidores e professores aderiram ao movimento. Um grupo com 40 participantes, incluindo professores e alunos, se reuniu na entrada da instituição de ensino, pela manhã, para participar do ato.

Alguns setores da reitoria e faculdades funcionaram normalmente. Nesta noite, as realização das aulas na universidade ficariam a critério de cada professor e diretor.

Esta quarta foi marcada por protestos e passeatas realizada por rodoviários, bancários, servidores e professores em diversos pontos de Salvador, como parte do Dia Nacional de Paralisações contra o PL 4330.

adblock ativo